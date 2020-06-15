BP может списать до $17,5 млрд стоимости активов на фоне пандемии и снижения цен на нефть

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Британская нефтяная компания BP пересмотрела долгосрочные прогнозы по ценам на нефть на фоне влияния коронавируса и снижения спроса, что может привести к списанию до $17,5 млрд стоимости ее активов. Об этом говорится в сообщении компании.

BP считает, что влияние коронавируса на мировую экономику и на спрос на нефть будет длительным. Долгосрочный прогноз BP в отношении цен снизился до $55 за баррель для нефти марки Brent с 2021 года по 2050 год. В сообщении компании отмечается, что новый прогноз может также повлиять на изменение BP некоторых планов по разведке.

В настоящее время, согласно оценкам BP, расходы после налогообложения и нематериальные списания по итогам пересмотра цен могут составить от $13 млрд до $17,5 млрд. Подробную информацию компания представит в отчете за II квартал, который планирует опубликовать 4 августа.

Ранее глава BP Бернард Луни сообщал, что не исключает того, что мировое производство нефти могло достичь пика, и спрос на нее после окончания пандемии коронавируса в долгосрочной перспективе будет снижаться.

Компания сообщала также, что сократит 10 тыс. сотрудников по всему миру из-за последствий пандемии и планов постепенного перехода к работе с возобновляемыми источниками энергии. BP также объявило, что в 2020 году снизит капитальные затраты на 25% по сравнению с планом, до $12 млрд из-за падения цен на нефть и влияния эпидемии коронавируса на рынок.

О целях BP

В феврале BP объявила о том, что намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя. Достижение нулевого нетто-показателя означает, что все выбросы BP будут так или иначе компенсированы за счет мер, направленных на сокращение доли CO2 в атмосфере.