В Минфине оценили ожидаемые доходы от внедрения системы контроля за драгметаллами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет 40-50 млрд рублей в течение трех лет. Об этом на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы ожидаем, что поступление НДС как от импорта, в первую очередь даже от импорта, так и от вывода в "белую" тех российских производителей, которые сейчас им доплачивают, приведут к дополнительным поступлениям в районе 40-50 млрд рублей в течение бюджетной трехлетки", - сказал он, комментируя ожидаемые доходы от внедрения системы контроля за драгметаллами.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон о создании информационной системы контроля за драгметаллами. Закон вводит понятие "Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота" - это федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета.