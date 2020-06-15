Мишустин: Россия должна наращивать парк современных ледоколов, чтобы шире использовать СМП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым продолжить развитие парка ледоколов, что даст новые возможности для использования Северного морского пути (СМП). Такое мнение он высказал в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Необходимо продолжить развитие парка мощных современных ледоколов. Это важная и необходимая для страны работа", - сказал премьер. По его мнению, это "позволит более широко раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечить первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе".

Глава правительства напомнил о реализации проекта по строительству серии из пяти атомных ледоколов, предназначенных для работы на СМП. "Задачу увеличить грузопоток по этому маршруту поставил президент и развитие этого важного транспортного направления включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - уточнил он.

Мишустин также рассказал, что в конце мая состоялась закладка серийного атомного ледокола "Якутия", который станет уже четвертым судном проекта. "Все они по-настоящему уникальны, отличаются мощными двигателями и универсальностью, их можно использовать во льдах и в воде на глубоководных и мелководных трассах. Подобных нет ни у одной страны мира", - заметил премьер.