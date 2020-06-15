Мишустин заявил, что россияне должны быть обеспечены качественными продуктами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании плана мероприятий по реализации положений новой Доктрины продовольственной безопасности.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил, что Доктрина продовольственной безопасности была утверждена президентом Владимиром Путиным в конце января. "Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в Доктрину задач", - сказал глава кабинета министров.

"Российский АПК надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания, эту задачу в последние годы мы решили и, конечно, продолжим наращивать темпы производства сельхозпродукции", - отметил Мишустин. На его взгляд, "не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества". "В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности", - подчеркнул премьер-министр. Среди таковых он назвал "шаги по развитию сельских территорий, закупки современной техники для аграриев, поддержку науки и расширение торговли".

По словам председателя правительства, работа по выполнению дорожной карты будет вестись во взаимодействии с сенаторами, которые представляют все регионы страны, хорошо знают их специфику. "Это всегда необходимо учитывать, чтобы добиться максимально эффективной реализации наших решений", - считает глава кабинета министров.

Он упомянул ежегодно выделяемые льготные инвестиционные кредиты производителям сельхозпродукции. "Сейчас мы решили особо поддержать всех тех, кто является участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", это, прежде всего, те компании, которые успешно работают над повышением своей эффективности, снижают издержки, а значит могут в перспективе увеличивать зарплаты своим сотрудникам, те, кто создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность российской сельхозпродукции", - сказал Мишустин. "Для этого мы скорректировали правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по льготным инвесткредитам, теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков в приоритетном порядке в него должны быть включены сельскохозяйственные производители, участвующие в этом национальном проекте", - уточнил председатель правительства. По его мнению, "это позволит повысить эффективность агробизнеса, увеличить темпы производства, обеспечить продовольственную безопасность страны".