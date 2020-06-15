Кабмин определил АО "ВАД" единственным подрядчиком по строительству дороги в Крыму

ТАСС, 15 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ определило АО "ВАД" единственным подрядчиком по строительству дороги Симферополь - Мирный, госконтракт заключается на срок до 30 декабря 2021 года, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правительственной информации.

"Определить акционерное общество "ВАД" единственным исполнителем осуществляемой в 2020-2021 годах государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" закупки проектно-изыскательских работ на объекте "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Мирный" на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш", - говорится в документе.

30 декабря 2021 года определено предельным сроком, на который заключается государственный контракт на выполнение работ.

В соответствии с распоряжением, АО "ВАД" может привлекать к исполнению госконтракта субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнении АО "ВАД" лично не менее 56% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.

Строительство и реконструкция дороги Симферополь - Евпатория - Мирный в июле 2019 года были включены в Федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. Стоимость строительства - 32,6 млрд рублей.

АО "ВАД" с 2017 года является подрядчиком строительства в Крыму федеральной трассы "Таврида". Трасса протяженностью 250,7 км соединит Керчь и Севастополь и станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

В новость внесены изменения (12:31 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.