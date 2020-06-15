В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram в период ЧС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальными сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или ЧС осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Справороссы указывают, что Минкомсвязь и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве "используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в Сети", а также информируют граждан о распространении коронавирусной инфекции. "Используя мессенджер Telegram, государственные органы держат в курсе последних событий и оповещают жителей России о мерах, предпринимаемых государством для успешной борьбы с пандемией. Таким образом, указанный сервис выполняет важную социальную функцию", - считают разработчики документа.

Авторами инициативы выступили Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев.

Ранее Минкомсвязь не поддержала законопроект. Решение суда о блокировке мессенджера не может меняться под влиянием российских властей, заявлял замглавы ведомства Алексей Волин.