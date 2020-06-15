В Краснодаре началось строительство одного из крупнейших логистических центров Wildberries

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Строительство логистического центра крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries началось в Краснодаре. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник принял там участие в забивке сваи, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Мы сегодня станем свидетелями начала строительства крупного не только для Краснодарского края, а в целом для России индустриального логистического комплекса", - сказал на церемонии Мантуров. Он уточнил, что в России на протяжении последних лет поддерживается направление онлайн-торговли, в стране насчитывается 237 площадок. "Здесь будет сочетание и логистических составляющих, и производства легкой промышленности, и продуктов питания, мы рассчитываем, что такой механизм будет востребован и будет развиваться в дальнейшем. Важно, что у нас онлайн-торговля растет, и за последние три месяца в период карантина онлайн-торговля обеспечивала поставки всех тех продуктов и непродовольственных товаров для населения нашей страны ", - резюмировал он.

Глава региона Вениамин Кондратьев добавил, что на строительство всего логистического центра уйдет порядка трех лет. "В дальнейшем это будет не просто логистический центр, это будет промышленная зона - индустриальный парк, первый индустриальный парк в восточной промышленной зоне Краснодара. Компания Wildberries расширяется, и расширяются наши возможности - производителей Краснодарского края, потому что мы уже предварительно договорились о том, что продукция, которая произведена или будет производиться в Краснодарском крае, в том числе будет производиться по средствам возможностей компании Wildberries, а это значит, что мы можем расширить рынок сбыта нашей продукции и на российский рынок, и, самое главное, на зарубежные рынки могут выйти наши производители" , - отметил он.

По данным администрации Краснодарского края, Кубань входит в тройку регионов-лидеров по количеству интернет-покупок, обладает развитой транспортной инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на рынки Европы и Азии через морские порты. За январь - май 2020 года оборот Wildberries в Краснодарском крае вырос на 128%, до 4,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за год число поставщиков из Краснодарского края выросло почти в три раза, до 200, а их продажи в Wildberries увеличились в три с половиной раза. Власти региона предоставили инвестору в аренду земельный участок площадью более 65 га в Восточной промзоне Краснодара без проведения процедуры госторгов.

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщала, что новый комплекс в Краснодаре станет одним из крупнейших логистических центров Wildberries, самым большим за пределами Московского региона и крупнейшим логистическим центров на территории Южного федерального округа, его площадь составит 250 тыс. кв. м, благодаря его строительству будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Запуск первой очереди в 25 тыс. кв. метров планируется в 2021 году, инвестиции в проект составляют около 6,5 млрд рублей.

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании после выхода на рынок ЕС охватывает шесть стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Польшу. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров. В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза, с 9 тыс. до 19 тыс., число точек самовывоза увеличилось более чем вдвое, до 6,3 тыс.

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