ФРДВ поможет дальневосточным предпринимателям перевести бизнес в онлайн

ТАСС, 15 июня. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) планирует создать сервис, который на фоне пандемии поможет дальневосточным предпринимателям перевести бизнес в онлайн. Об этом сообщил в понедельник глава ФРДВ Алексей Чекунков в ходе прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

"Случилась пандемия, мы стали думать, как помочь. Мы нашли нишу, которую, как нам кажется, [возможно занять] при небольших инвестициях, но она будет крайне востребована. Это ниша помощи предпринимателям, субъектам малого и среднего бизнеса в переходе в онлайн. И мы выделили сейчас достаточные ресурсы для того, чтобы сделать портал вместе с нашим акционером, группой ВЭБ.РФ, на базе их ресурса Развивай.рф, для помощи предпринимателям Дальнего Востока по переводу бизнеса в онлайн", - сказал Чекунков.

В частности, дальневосточным предпринимателям будет бесплатно доступен интернет-магазин, где они смогут представить свою продукцию. Они также получат купоны на продвижение онлайн. Кроме того, дальневосточный бизнес сможет пользоваться обучающими материалами и горячей линией.

"Наши первые фокус-группы говорят, что это будет крайне востребованный продукт. Мы рассчитываем таким образом поддержать до 10 тыс. предпринимателей", - сказал глава ФРДВ. По его словам, сервис поможет дальневосточным МСП выйти с местного на федеральный и международный уровень.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.