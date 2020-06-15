В комитете Думы заявили, что не вносили поправки об отмене экологической экспертизы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в понедельник в беседе с ТАСС опроверг сообщения о якобы подготовленных комитетом поправках об отмене государственной экологической экспертизы при строительстве наиболее опасных объектов.

"Мы ничего не давали", - сказал он, отвечая на вопрос, готовились ли комитетом такие поправки. Москвичев при этом рекомендовал обратиться к авторам таких предложений, не уточнив, от кого именно они исходили.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что комитет подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов 20 декабря 2019 года, первое чтение он прошел 1 апреля. Документ направлен на упрощение процедур при проектировании и строительстве приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта. В частности, закон о железнодорожном транспорте в РФ дополнятся нормой, согласно которой "президентом РФ может быть определен перечень отдельных приоритетных проектов в сфере железнодорожного транспорта, при реализации которых применяются особенности" праворегулирования. Так, согласно предложенным поправкам, отсутствие документов территориального планирования либо сведений в них о размещении приоритетных объектов инфраструктуры "не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке" подобных объектов.