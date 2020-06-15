Пассажирские автоперевозчики просят кабмин о субсидиях на фоне карантинных ограничений

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский автотранспортный союз (РАС) просит правительство выделить пассажирским автоперевозкам субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за карантинных ограничений. Это следует из обращения, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

"Просим вас рассмотреть целесообразность принятия следующих решений: предоставить из федерального бюджета перевозчикам, осуществляющим по состоянию на 1 апреля 2020 года регулярные перевозки пассажиров в международном сообщении, субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с приостановлением таких перевозок по решению федеральных органов власти", - говорится в сообщении.

Также в РАС попросили кабмин выделить средства регионам на субсидии перевозчикам и владельцам автовокзалов в рамках программ поддержки бизнеса.

"В результате ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, часть компаний, специализирующихся на международных и межрегиональных перевозках, прекратили свое существование. А большинство сохранившихся компаний оказались в тяжелейшем финансовом положении", - пояснили проблему в РАС.

В апреле - мае 2020 года пассажиропоток и, соответственно, доходы от перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 60-80%. Международные пассажирские перевозки прекратились полностью, подчеркнули в союзе.

В РАС также отметили, что для минимизации рисков заражения пассажиров в процессе перевозки транспортные компании вынуждены были выполнять рейсы в условиях беспрецедентно низкой загрузки автобусов, то есть "фактически возить воздух". В результате большинство компаний завершили работу в апреле и мае с убытками даже с учетом господдержки.

"В настоящее время у значительного количества транспортных компаний нет уверенности в том, что они до конца этого года смогут предотвратить существенный отток кадров и сохранить численность парка автобусов без дополнительной поддержки федерального бюджета", - резюмировали в союзе.

Как сообщалось ранее, деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Включение отрасли в данный перечень дает возможность малым и средним предприятиям воспользоваться кредитными каникулами. В качестве господдержки автоперевозчики также смогут получить отсрочку на уплату налогов и страховых взносов в социальные фонды.