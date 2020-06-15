ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из банков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.

"Вклады населения незначительно сократились (-0,1%), что характерно для этого месяца - больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в сообщении.

При этом розничный кредитный портфель банков показал рост на 0,2%. Это лучше результата апреля (снижение на 0,7%), но все же гораздо ниже среднемесячных темпов прироста в 2019 году и I квартале 2020 года (+1,4%).

Портфель корпоративных кредитов практически не изменился. При этом в апреле корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,4%, а в марте - на рекордные 2,6%. Вместе с тем объем средств организаций в мае вырос на 0,3%, тогда как в апреле отмечалось снижение на 1,9%.

Объем вкладов в июне

Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%. Объем депозитов организаций увеличился на 2%, говорится в сообщении ЦБ.

"В фондировании был заметный рост. Объем депозитов организаций увеличился на 2%, в основном в рублях. Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно предварительным данным ЦБ, требования банков к компаниям снизились на 0,1% как в валюте, так и в рублях, тогда как розничный кредитный портфель, в том числе требования к индивидуальным предпринимателям, увеличился на 0,3%.