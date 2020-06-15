"Россети" расширили использование ИИ для контроля за счетчиками и персоналом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" приступила к опытно-промышленной эксплуатации технологий автоматического распознавания информации с приборов учета электроэнергии и контролю наличия средств защиты дежурного персонала с использованием искусственного интеллекта в филиале "Россети Центр Ярэнерго". Об этом говорится в сообщении "Россети Центр".

Проект "Распознавание информации с приборов учета электроэнергии" представляет собой мобильное приложение для автоматического считывания показаний с электросчетчиков, проверки целостности защитных пломб и оценки технического состояния приборов учета. Для выполнения операций электромонтеру требуется навести на счетчик камеру мобильного телефона.

Технологии искусственного интеллекта позволяют передавать информацию и сохранять ее в качестве базы данных. Первые результаты испытаний будут августе.

Проект "Контроль наличия средств защиты дежурного электромонтера по эксплуатации оборудования подстанций 35-110 кВ" тестируется на подстанции "Северная" в Ярославле. Система анализирует данные с видеокамеры, установленной у входа на объект.

При помощи технологий компьютерного зрения система распознает наличие у электромонтеров средств защиты - касок, спецодежды, диэлектрических перчаток, в случае их отсутствия отправляет уведомление на диспетчерский пункт и блокирует доступ на подстанцию. Система способна к самообучению по мере накопления обработанных данных. Тестирование будет проходить до сентября.

Работы ведутся в рамках проектов, являющихся совместной разработкой "Ярэнерго", компании "Точка зрения" и Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского Государственного Университета им П.Г. Демидова.

"<...> В случае успешного прохождения пилотной эксплуатации оба новых проекта могут быть рекомендованы для тиражирования во всех 20 регионах нашей операционной ответственности", - сказал генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский. Его слова приводит компания.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.