Борисов заявил, что ведомства прорабатывают возможность расширения функций Росрезерва

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ведомства прорабатывают возможность расширения функций Росрезерва и возможности временного выкупа ряда российских товаров, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК .

"Росрезерв - это хранилище материальных запасов государства, это, по сути дела, отоваренные деньги. Что вы их в банке храните в виде денежных знаков и золотых слитков, что в виде конкурентоспособного, пользующегося спросом товара, и в нужный момент парируете те или иные риски. Этой функцией Росрезерв в полной мере не обладал, и сейчас как раз по моему поручению коллеги работают над этим вопросом, готовят соответствующие предложения", - сказал он.

Борисов пояснил, что в Росрезерве не было запаса средств индивидуальной защиты в период повышенного спроса в стране, а также находились аппараты ИВЛ производства восьмидесятых годов.

"Я не хочу обидеть своих коллег, они достаточно честно и хорошо выполняют свои функциональные обязанности, и нареканий к Росрезерву в том виде, как он, собственно, функционировал до этой кризисной ситуации, у меня нет, и у правительства в целом нет. Речь ведется о другом: что можно было бы сделать из Росрезерва за счет дополнительной функции более эффективный инструмент", - сказал он.

Ранее Борисов сообщал, что нефтехимические предприятия предложили властям в связи со снижением спроса выкупить у них на два года искусственный каучук для производства шин, а затем предприятия готовы выкупить свою продукцию на 5-6% дороже.

"Росрезерв может выступить определенным демпфирующим механизмом: в тяжелую минуту он подставил плечо российской промышленности, да еще и с прибылью сможет этот товар реализовать", - сказал он.