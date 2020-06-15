МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" ожидает восстановления пассажиропотока до конца 2020 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Ковальский.

"Восстановление [пассажиропотока], безусловно, будет. Страна у нас большая. Мы надеемся, что до конца 2020 года рост пассажиропотока составит вполне себе оптимистические [цифры]", - сказал он.

По словам Ковальского, все зависит от темпов снятия ограничительных мер, от поведения граждан, открытия стран.

"В мае - апреле падение пассажиропотока составило до 97%. Это полностью повторяет судьбу аэропортов. Сейчас около 90%, то есть наметился рост достаточно устойчивый. Я думаю, что с вводом частот в Шереметьево и во Внуково пассажиропоток будет расти хорошими темпами. Эту историю мы видим по аэропорту Домодедово. Мы с 8 июня увеличили там частоты, и там сразу пассажиропоток вырос кратно относительно низкой базы", - заключил топ-менеджер.

В поездах "Аэроэкспресс" начал действовать новый единый тариф "Стандарт", стоимость проезда теперь составляет 300 рублей (ранее - 450 и 500 рублей в зависимости от тарифа). Поездка в вагоне бизнес-класса обойдется в 800 рублей.

Ранее "Аэроэкспресс" сообщил о том, что в течение июня восстановит регулярное курсирование поездов. С 8 июня восстановлены ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. С 15 июня - на Шереметьевском направлении, поезда следуют с 30-минутным интервалом отправления. На Внуковском направлении с 15 июня вернули ранее отмененные рейсы, аэроэкспрессы будут отправляться каждый час.