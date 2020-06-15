В Польше ожидают до 1 июля получить от "Газпрома" $1,5 млрд

ВАРШАВА, 15 июня. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG подписала с "Газпромом" приложение к контракту на поставки в республику российского газа. Об этом польская компания сообщила в понедельник.

"В приложении стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки газа, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража, вынесенном 30 марта 2020 года. Кроме того, в приложении изложены условия взаиморасчетов между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы цены с 1 ноября 2014 года. Как следствие, компания ожидает, что "Газпром" погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд", - указано в сообщении.

"Срок оплаты "Газпромом" был согласован до 1 июля 2020 года", - добавили в PGNiG.