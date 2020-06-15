На Сахалине создали более 300 рабочих мест благодаря ТОР "Южная"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Инвесторы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" на Сахалине вложили в островные проекты более 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест. Об этом в понедельник сообщается в релизе правительства Сахалинской области.

Сейчас на российском Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - ТОР и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Предприятия-резиденты "Южной" являются крупнейшими производителями овощей, мяса и молока в Сахалинской области.

"На сегодняшний день вложения [в проекты ТОР "Южная"] превысили плановые значения - инвесторы вложили 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, резиденты "Южной" располагаются на площади 12,5 тыс. га. Заявлено к реализации восемь инвестиционных проектов. Из них два находятся в стадии бизнес-плана, три - на стадии строительно-монтажных работ, еще три проекта реализованы.

На территории опережающего развития АО "Совхоз "Тепличный" построил тепличный комплекс площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей. Компания "Мерси Агро-Сахалин" реализует проект по созданию свиноводческого комплекса по производству 62 тыс. голов в год. Компания "Невод" ведет капитальное строительство завода по переработке рыбы малой мощности.

ТОР "Южная" создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года для развития локального производства продуктов питания в регионе. Ее общая площадь составляет 36,8 тыс. га, ТОР расположена на Сахалине на территории трех городских округов: Южно-Сахалинск, Анива и Томари.