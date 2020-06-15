Путин проведет большое совещание, чтобы лично проконтролировать реализацию мер поддержки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет большое совещание в режиме видеоконференции, в ходе которого будет обсуждаться реализация мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет очень важное совещание онлайн, на котором будут обсуждать вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы", - сказал Песков. По его словам, речь идет о "личном контроле президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные" планы.

В частности, по словам пресс-секретаря, речь пойдет о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, о мерах поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей, о поддержке строительной отрасли и о льготной программе ипотечного кредитования. В ходе совещания с докладами выступят по темам своего профиля вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель ФНС Даниил Егоров. Кроме того, как сообщил Песков, будут выступать также "непосредственно представители общественности", в том числе предприниматели, получатели льготных ипотечных кредитов, многодетные семьи и так далее. "Достаточно большое и очень важное совещание", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, у Путина в понедельник будет еще несколько рабочих встреч непубличного характера, а во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.