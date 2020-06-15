Авиакомпания "Сила" возобновит регулярные полеты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" ("Сибирская легкая авиация") возобновляет с 17 июня регулярные авиарейсы из Улан-Удэ в Читу и на остров Ольхон на Байкале, приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минтранса Бурятии.

"С 17 июня авиакомпания "Сила" возобновляет рейсы в Читу (Забайкальский край) и на Ольхон (Иркутская область), приостановленные еще в марте из-за пандемии COVID-19. Пассажиры уже могут приобрести авиабилеты по маршрутам Улан-Удэ - Хужир и Улан-Удэ - Чита по льготным тарифам, полеты будут выполняться два раза в неделю - в пятницу и воскресенье", - говорится в сообщении.

На сайте авиакомпании можно приобрести билеты по направлению Улан-Удэ - Хужир за 2 тысячи рублей, а по направлению Улан-Удэ - Чита за 3,2 тысячи рублей.

"Перевозка по субсидируемым тарифам доступна всем авиапассажирам", - отметили в министерстве, пояснив, что субсидирование осуществляется согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ".

Авиарейс, связывающий Улан-Удэ и Читу, востребован, так как у жителей двух соседних регионов тесные экономические и социальные связи. Полет на самолете значительно экономит время пассажиров: это около полутора часов вместо шести-восьми часов на автомобиле или вместо ночи в пути на поезде. Маршрут на остров Ольхон на Байкале пользуется большой популярностью у жителей Бурятии, так как за 40 минут можно оказаться в популярном туристическом месте, наземным транспортом этот маршрут, следуя из Бурятии, нужно преодолевать 12 часов.