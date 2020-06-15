Минсельхоз оптимизирует расходы с учетом замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ оптимизирует расходы и усовершенствует методики с учетом замечаний Счетной палаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году Минсельхозом, подконтрольными ему Росрыболовством и Россельхознадзором выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн рублей. Почти две трети от этой суммы (650,1 млн рублей) приходится на Минсельхоз.

"В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по совершенствованию методик и оптимизации расходов с учетом заключения Счетной палаты РФ", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе также указали, что по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты РФ по исполнению Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год" фактов нецелевого использования средств федерального бюджета зафиксировано не было. При этом по итогам проверки были выявлены недостатки в методике подсчета показателей ряда субъектов РФ, а также направления оптимизации субсидий на обеспечение работы интервенционного фонда.

Как сообщили в Счетной палате, в ходе проверки были выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн руб. при предоставлении межбюджетных трансфертов. Кроме того, анализ предоставления субсидии из федерального бюджета Объединенной зерновой компании на проведение закупочных и товарных интервенций выявил факты дополнительной нагрузки на федеральный бюджет по затратам на уплату процентов Россельхозбанку около 419,7 млн руб. По данным Счетной палаты, в 2019 г. министерство, несмотря на снижение ключевой ставки с 7,75 до 6,5%, не проводило работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным ОЗК с банком - кредитором. Из общего объема предоставленной субсидии 56,06%, или 2 млрд 601,8 млн руб. было направлено ОЗК на оплату расходов на обслуживание кредитов, полученных в Россельхозбанке.

Кроме того, в министерстве установлен ряд других нарушений и недостатков в сфере закупок при формировании государственных заданий, использовании информационных технологий, управлении государственной программой развития сельского хозяйства.