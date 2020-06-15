Производство лифтов в Москве в I квартале 2020 года выросло на 40%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московские предприятия в первом квартале 2020 года произвели около 3,5 тыс. лифтов, что на 40% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. В Москве расположены четыре производителя лифтов и комплектующим к ним, два из них - Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод - крупнейшие в России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Несмотря на период временных ограничений, московские предприятия по некоторым категориям показывают рост производства. За первый квартал в Москве выпущено около 3,5 тыс. лифтов, что по сравнению с тем же периодом 2019 года выше почти на 40%", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, такие показатели стали возможны благодаря расширению партнерской сети предприятий и высокому качеству продукции, которая востребована в жилищном строительстве и медицинских учреждениях по всей стране.

Уточняется, что Щербинский лифтостроительный завод с января по май произвел свыше 3 тыс. лифтов, в планах в июне - отгрузить еще свыше тысячи лифтов в 41 регион страны и до конца года поставить в субъекты более 70 медицинских лифтов. Карачаровский механический завод с января по май произвел свыше 2,5 тыс. лифтов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заказов выросло на 40%.

"Активнее всех с регионами сотрудничает Щербинский лифтостроительный завод - лидерами по заказам стали Мурманская область, Москва и Подмосковье, Иркутская область. Продукция Карачаровского механического завода востребована в сегментах нового жилищного строительства, программах Фондов капитального ремонта по замене лифтового оборудования и программе реновации", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.