"Яндекс.Драйв" начнет работать в Сочи

ТАСС, 15 июня. Каршеринг "Яндекс.Драйв" в конце июня запустят в Сочи, пока сервис работает только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В конце июня в Сочи начнет работать каршеринг "Яндекс.Драйв". Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вместительным багажником будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок - курорты Краснодарского края", - сообщили в компании.

Формат каршеринга у "Яндекс.Драйва" в Сочи будет отличаться от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят рядом с аэропортом, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту. Этот формат больше напоминает прокат авто, но без залогов и долгого оформления бумаг.

В Сочи во время аренды можно воспользоваться функцией "передачи руля" - и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в сервисе. Машину можно будет забронировать заранее, еще до вылета из другого города.

"Более того, "Драйв" расширяет тариф "Межгород". Теперь машину можно взять в Москве, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно", - добавили в компании.

"Яндекс.Драйв" - каршеринговый сервис, в его автопарке более 18 тыс. машин разных марок, классов и моделей, также есть грузовые фургоны и вместительные шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle.