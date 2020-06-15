Правительство Германии вложит €300 млн в компанию по производству вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ инвестирует €300 млн в развитие расположенной в Тюбингене фармацевтической компании CureVac, которая занимается разработкой вакцины против коронавируса нового типа. Об этом сообщило в понедельник Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Государственная банковская группа KfW будет владеть 23-процентной долей в компании. "Технологии CureVac имеют потенциал для разработки новых вакцин и терапевтических методов лечения и обеспечения их доступности на рынке", - подчеркнул глава ведомства Петер Альтмайер.

Компания в мае объявила о положительных результатах доклинических испытаний вакцины против COVID-19. В июне запланированы первые клинические испытания на добровольцах. CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. В середине марта появилась информация, что США обещала CureVac крупную денежную сумму, но при условии, что новую вакцину получат только Соединенные Штаты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.