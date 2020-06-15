"Газпром нефть" в условиях пандемии сохраняет сроки запуска завода катализаторов для НПЗ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" в условиях пандемии коронавирусной инфекции сохраняет сроки запуска завода по выпуску катализаторов, который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных производителей. В этом году компания намерена завершить модернизацию и ввести в эксплуатацию центр по испытаниям катализаторов, а также первую очередь лаборатории, сообщил в интервью RUPEC заместитель генерального директора "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Зайцев.

"Строительство продолжается, работы ведутся с соблюдением всех мер предосторожности, требований госорганов и рекомендаций компании. В целом проект реализуется в соответствии с запланированными сроками", - сказал он.

Зайцев также рассказал, что компания допускает расширение планируемой товарной линейки катализаторов, в частности "Газпром нефть" может начать выпускать продукцию не только для нефтепереработки, но и для нефтехимии.

"Если исходить из строящихся сегодня мощностей, это, в первую очередь, катализаторы для процессов нефтепереработки. Катализатор олигомеризации можно отнести к нефтехимическим процессам, так как подобные установки действуют не только на НПЗ. Получается, что в некоторой степени мы уже пришли в нефтехимию. Если говорить про какие-то масштабные проекты, то в будущем мы не исключаем развития катализаторного бизнеса компании в этом направлении", - заметил Зайцев.

Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляет около 100%, каталитического крекинга - порядка 50%.

О заводе

Будущий завод обеспечит выпуск 21 тыс. т современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2021 году.

Генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев ранее говорил в интервью ТАСС, что компания планирует занять более 70% российского рынка катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов (в настоящий момент они поставляются из-за рубежа), но имеет возможность даже полностью обеспечить ими рынок России.

По его словам, "Газпром нефть" после завершения в 2021 году строительства завода планирует начать экспорт катализаторов, ими уже интересуются НПЗ стран СНГ. Компания также смотрит на рынки стран АТР и Ближнего Востока.