МЭР предлагает финансировать проектные работы в регионах СКФО за счет федерального бюджета

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает выделять средства федерального бюджета на проектные работы, которые необходимы для возведения объектов для обеспечения социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства по итогам онлайн-встречи первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича и главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.

"Республика неоднократно обозначала проблему нехватки собственных средств для разработки проектно-сметной документации под важнейшие объекты. Этот вопрос актуален для всех субъектов СКФО. Как сообщил Михаил Бабич, Минэкономразвития предлагает выделять средства федерального бюджета не только на строительство объектов, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов СКФО, но и на проектные работы", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении, в Минэкономразвития особое внимание уделяется ходу реализации инвестиционных проектов, предусмотренных в госпрограмме СКФО, а также проектам, реализуемым Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК).

Как отметили в министерстве, накануне также состоялись переговоры Бабича с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым. Проведение встреч с руководителями остальных регионов, входящих в СКФО, запланировано и на ближайшие дни. В конце мая Бабич был назначен главой совета директоров КРСК.