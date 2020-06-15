Три модели Chevrolet массового сегмента снова появились в продаже в России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, производство которых налажено на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, снова появились в продаже в России, говорится в сообщении официального дистрибьютора автопроизводителя "Келес Рус".

"15 июня 2020 г. в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt", - сообщается в пресс-релизе.

При этом дистрибьютор отметил, что данные модели Chevrolet также экспортируются в Белоруссию и Казахстан.

Дилерская сеть по продаже автомобилей Chevrolet в России формируется на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров General Motors, а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения. В сентябре 2019 года Ravon возобновлял продажи в РФ, однако попытка бренда вернуться оказалась неудачной.

"На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и других городах миллионниках", - отметили в "Келес Рус".