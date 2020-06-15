Стоимость Urals на северо-западе Европы за неделю опустилась до $40,19

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стоимость российской нефти Urals на северо-западе Европы по итогам торгов 12 июня опустилась до $40,19 за баррель против $42,55 за баррель 5 июня. Это следует из материалов Argus (есть в распоряжении ТАСС).

При этом на прошлой неделе цена на Urals колебалась от $39,8 (11 июня) до $41,8 (8 июня).

5 июня, по данным агентства Argus, цена Urals на северо-западе Европы превысила заложенную в бюджете России цену отсечения в $42,4 за баррель, при превышении которой сверхдоходы направляются в ФНБ, и составила $42,55 за баррель.

Как отмечали опрошенные ТАСС аналитики, реальные поступления сверхдоходов в ФНБ от экспорта нефти начнутся при превышении цены Urals $45-47 за баррель на среднемесячной основе.