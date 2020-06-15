Mitsubishi Aircraft уволит более половины работников, занятых в производстве лайнера MRJ

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Aircraft сократит более половины из около 2 тыс. своих сотрудников, занятых в производстве ближнемагистрального лайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Об этом в понедельник сообщает телеканал NHK.

Помимо этого, корпорация закроет два из трех своих зарубежных объектов, связанных с разработкой лайнера. Отмечается, что работу продолжит лишь база Mitsubishi Aircraft по проведению полетных испытаний в штате Вашингтон. Кроме того, компания намерена отложить массовое производство модификации MRJ на 90 посадочных мест, а также отказаться от выпуска модификации лайнера на 70 мест.

22 мая NHK сообщал, что Mitsubishi Heavy Industries, являющаяся материнской компанией Mitsubishi Aircraft, приняла решение провести масштабный пересмотр плана производства и реализации MRJ из-за нестабильной ситуации на рынке.

MRJ - это первый более чем за 50 лет пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 до 3,4 тыс. км, его разработка велась с 2007 года. Сообщалось, что в общей сложности имеются заказы на 407 самолетов на общую сумму 150 млрд иен ($1,3 млрд) от авиакомпаний Японии, других стран Азии и США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways, рассчитывающие с его помощью возобновить некоторые внутренние рейсы, от которых прежде пришлось отказаться.