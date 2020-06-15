В Минкомсвязи заявили, что Telegram-каналы можно привлечь за фейковые новости

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Telegram-каналы и другие мессенджеры можно привлечь за фейковые новости, но это трудоемкий процесс. Об этом заявил в понедельник в прямом эфире всероссийского образовательного проекта "Цифровая журналистика" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Привлечь - можно. Вопрос в том, как найти. В принципе найти тоже можно, но это достаточно трудоемко. Вообще в цифровой среде можно сделать все, найти можно любого. Вопрос - сколько для этого потребуется усилий", - сказал Волин.

11 июня пресс-служба Лиги безопасного интернета сообщила, что обнаружено более 420 фейков о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Среди фейков - недостоверная информация о том, что ЦИК РФ отстранил СМИ от процесса подсчета голосов. В большинстве подобных публикаций в соцсетях добавлена однотипная фраза "в принципе, осталось только глаза людям выколоть". Еще одним фейком в мессенджерах и социальных сетях является фотография поддельной листовки ЦИК под видом настоящей.

С апреля по май Лигой безопасного интернета было найдено более 9 тыс. фейков о коронавирусе в мессенджерах и соцсетях. По данным пресс-службы, больше всего фейков распространяется в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, а также в YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, "ВКонтакте", TikTok.