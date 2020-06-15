Индия отгрузила для России препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19 на $1,7 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июня. /ТАСС/. Индия отгрузила в Россию препарат гидроксихлорохин, который используется для лечения коронавирусной инфекции, на сумму $1,7 млн, до конца года общая сумма поставок составит $13,1 млн. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Индии торговый представитель России в этой стране Александр Рыбас.

"Всего в Россию будет поставлено 105 млн таблеток гидроксихлорохина на общую сумму $13,1 млн до конца декабря. Из этой общей партии уже поставлено порядка 13 млн таблеток на сумму $1,7 млн, отгрузки произведены", - сказал Рыбас.

Он отметил, что по запросу Минпромторга торгпредство оказывало российской компании БИОКОМ поддержку, касающуюся поставок из Индии активного вещества для начала производства таблеток гидроксихлорохина в России. "Была поставлена пробная партия для того, чтобы произвести около 150 тыс. таблеток. Далее объемы будут расти", - добавил Рыбас.

Торговый представитель также отметил, что в настоящее время обсуждаются поставки из Индии нетканого материала для производства медицинских масок, чтобы начать их выпуск в России.

"На сегодняшний день этот материал запрещен к экспорту из Индии - они его используют для собственных нужд. Но при содействии торгпредства идет проработка поставки около четырех тысяч тонн этого материала для производства масок. И уже получено разрешение на поставку первых пробных 20 тонн, которые должны быть отгружены в ближайшее время", - рассказал Рыбас.

Пандемия сказывается на сотрудничестве

Торгпред указал, что пандемия коронавируса повлияла на развитие российско-индийского экономического сотрудничества, на товарооборот. Однако пока преждевременно говорить об объемах снижения уровня такого сотрудничества.

"С января по март этого года у нас в отношениях с Индией просадки не было. За апрель пока у нас нет данных. Конечно, какая-то просадка будет. Но такие кризисы приводят к тому, что одни направления проседают, а другие набирают обороты. Например, активизируются отношения в области лекарственных средств", - отметил Рыбас.

Торговый представитель добавил, что, в связи с изменившейся международной обстановкой в период пандемии коронавируса, Министерство промышленности и торговли РФ создало цифровую платформу поддержки российских экспортеров.

"Эта инициатива министерства призвана объединить усилия министерства промышленности и торговли, Российского экспортного центра и торгпредств для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с временными трудностями, с непредвиденными обстоятельствами, например, логистическими, такими, как задержка груза в порту", - пояснил Рыбас.