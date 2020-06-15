Госкомпании могут обязать привлекать российский инжиниринг для проектов за рубежом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минпромторг, Минфин и Российский экспортный центр в октябре - декабре подготовят директивы правительства о привлечении российских инжиниринговых компаний акционерными обществами с госучастием при реализации проектов за рубежом. Соответствующий пункт содержится в утвержденной правительством 11 июня дорожной карте в области инжиниринга и промышленного дизайна.

Кроме того, карта предполагает запрет на услуги иностранных инжиниринговых компаний для госзакупок. В третьем квартале Минпромторг, Минфин, Минтруд и Минкономразвития должны представить правительству предложения по стимулированию инжиниринга и промдизайна, в том числе о предоставлении льгот, а в четвертом квартале - предложения по поддержке отрасли институтами развития. В том числе речь может пойти о ВЭБ.РФ, Российской венчурной компании, Российском фонде технологического развития и фонде "Роснано".

Согласно дорожной карте, объем внутреннего рынка инжиниринга должен в 2023 году составить 3,3 трлн рублей по сравнению с нынешними 2,9 трлн рублей, а к 2025 году вырасти до 3,9 трлн рублей, доля EPC-контрактов вырастет с 20% до 40%, а количество совместных предприятий с иностранными компаниями - с нынешних 10 до 15 в 2025 году.