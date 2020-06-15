{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Елена Скворцова назначена членом правления OMV по маркетингу и трейдингу

Австрийская нефтегазовая компания расширила состав членов правления с четырех до пяти

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV расширила состав членов правления с четырех до пяти, Елена Скворцова назначена новым членом правления OMV по маркетингу и трейдингу. Об этом говорится в сообщении компании.

С 15 июня 2020 года Скворцова возглавит подразделение маркетинга и трейдинга OMV Downstream в качестве главного коммерческого директора. До апреля 2020 года она была бизнес-президентом Praxair Canada, дочерней компании Linde plc., ранее - президентом компании Linde по Ближнему Востоку и Восточной Европе.

Летом 2019 года наблюдательный совет OMV реорганизовал бизнес по переработке, разделив его на две области: переработка и нефтехимическая деятельность, маркетинг и трейдинг.

Путин заявил, что рост безработицы в России не так драматичен, как в других странах
Читать полностью