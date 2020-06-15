Объем фонда поддержки промышленности Кубани утроится к 2022 году

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Объем фонда поддержки промышленности Краснодарского края, выдающего займы для развития предприятий региона, за два года вырастет с 1,5 млрд до 5 млрд рублей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре.

В Краснодарском крае созданы собственные институты развития промышленности, например, по инициативе губернатора запущен краевой Фонд развития промышленности, который предоставляет предприятиям льготные займы для развития предприятий. В конце 2019 года он заявлял, что это может произойти в течение трех лет.

"У нас есть эффективный механизм поддержки промышленности. <...> Сегодня объем фонда развития промышленности 1,5 млрд рублей, к 2022 году мы планируем увеличить его объемы до 5 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что также кубанские предприятия получают средства на развитие из федерального фонда развития промышленности, и суммарно это "существенный ресурс, чтобы мы могли модернизировать промышленность, развивать ее".

"Кубань уже несколько лет лидирует в ЮФО по объему отгрузки собственной продукции. В прошлом году предприятия края произвели продукции на 912 млрд рублей. За четыре месяца этого года - на 278 млрд рублей. Хочу сказать, что, несмотря на ситуацию с пандемией, наши предприятия в карантинном режиме, но продолжали работать", - добавил губернатор.