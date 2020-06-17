Два года за два месяца: как адаптировать бизнес к новым реалиям

Умение быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям рынка всегда было одной из важнейших задач в любой сфере бизнеса. Очень часто наибольшего успеха добивается тот, кто не только умеет эффективно использовать технологии, уже ставшие стандартом в индустрии, но и смотрит чуть дальше - внедряет и пробует экспериментальные, новаторские решения.

События последних месяцев подтолкнули многие компании реформировать свои инфраструктуры и пересмотреть сам подход к работе. Цифровизация - перевод всех процессов в цифровое пространство - окончательно закрепилась на первом плане, спровоцировав "отстающих" адаптироваться.

"Прогресс цифровизации последних двух месяцев равнозначен прогрессу предыдущих двух лет", - такой вывод сделал глава Microsoft Сатья Наделла, представляя весной квартальный отчет корпорации. В первых числах июня о том, что необходимо предпринимателям в новых условиях, говорили на онлайн-конференции, организованной специализированным центром занятости "Моя карьера" и компанией Microsoft. Спикеры сошлись во мнениях: в текущих реалиях вперед выходят не только сами технологии, но и цифровые компетенции - умения эффективно и правильно пользоваться этими технологиями. А "прокачивать" свои компетенции теперь стоит не только специалистам технических и IT-отраслей - они становятся все востребованнее с каждым годом.

Приоритет безопасности

О безопасности и охране здоровья своих сотрудников многие компании заботились еще до пандемии, однако в последние месяцы оба этих фактора стали для них приоритетными. Учитывая, с какой скоростью распространяются инфекционные заболевания (и COVID-19 в частности), особенно важно выявлять их признаки на самых ранних стадиях. К счастью, существуют решения, которые способны с этим помочь.

Одно из них - российский стартап Dasha.AI. Это голосовой искусственный интеллект, который обзванивает сотрудников различных компаний и на основании полученных данных определяет, подвержен ли человек риску заражения или может быть допущен к работе. Быстрая разработка Dasha Covid-19 Screener стала возможной во многом благодаря платформе Microsoft Azure - она может обеспечить создание собственной максимально контролируемой облачной инфраструктуры. Еще один интересный кейс недавнего времени - это онлайн-собеседования по найму. Первый такой сервис в России на базе Microsoft Teams появился в конце мая на сайте Hh.ru. Он позволяет не только обезопасить работодателей и соискателей, избавляя их от необходимости личного контакта, но и оптимизирует для одних процесс поиска сотрудников, а для других - поиска идеального места работы.

Взаимодействие и вовлеченность

Коронавирус подтолкнул миллионы людей перейти на удаленную работу. Программы и приложения для онлайн-общения и облачные сервисы, по сути, стали тем мостом, который позволил бизнесу быстро перенести многие свои процессы из офлайна в онлайн. Статистика это подтверждает: например, опцией видеосвязи в Microsoft Teams клиенты стали пользоваться в два раза чаще, а число онлайн-собраний и виртуальных конференций увеличилось в разы.

Однако использование сразу нескольких сегрегированных коммуникационных платформ оказалось не таким эффективным, как переход в единое цифровое пространство - платформу, в которую интегрированы все необходимые для работы и общения функции сразу. Об этом красноречиво говорят результаты соцопроса Microsoft и Ernst & Young, который провели в мае этого года среди перешедших на "удаленку" пользователей. Выяснилось, что 61% тех, кто оказался в едином цифровом пространстве, опыт работы из дома оценивает высоко. А вот среди тех, кто для решения своих задач пользуется разрозненными цифровыми инструментами, довольных оказалось всего 29%. Это значит, что при выборе коммуникационной платформы для своего бизнеса стоит склоняться в сторону сервисов с более широким набором функций.

При этом общение на удаленке так же важно, как и общение коллег внутри офиса. В связи с этим может быть полезен недавний опыт Microsoft. Так, в российском офисе компании изменился ритм общения. К примеру, в нем отказались от принятого раньше формата еженедельного совещания. Теперь оно представляет собой три онлайн-встречи в неделю по 25 минут каждая - для поддержания связи между сотрудниками надо просто чаще встречаться. Желательно в видеоформате - зрительный контакт во время общения снижает уровень стресса.

Для поддержания позитивного эмоционального фона в коллективе для сотрудников сделали три канала, которые не дают им скучать в режиме самоизоляции: спортивный с онлайн-тренировками, познавательный канал с культурным контентом и детский. Кроме того, в компании регулярно проводят тимбилдинги и онлайн-вечеринки. По словам спикеров Microsoft, такие инструменты помогают расширять возможности команд в компании и способствуют укреплению культуры обучения и инноваций. Но главное - они делают удаленную работу легче.

Расти вместе

Ускоренная цифровизация предъявляет требования не только к компаниям, но и к каждому сотруднику в частности. Еще десять лет назад о "владении навыками Word и Power Point" писали в резюме - сейчас этой строчки не встретишь ни в одном CV - ей попросту никого не удивить. Чтобы оставаться актуальным на рынке, нужно не только развиваться в своей основной специальности, но и учиться пользоваться новыми цифровыми инструментами. И самый лучший вариант - если с обучением помогает непосредственно работодатель.

Так, согласно исследованию Microsoft и Лондонской школы бизнеса, сотрудники, получающие поддержку работодателей в плане обучения, работают более эффективно и гораздо более вовлечены, чем те, кто лишен этой возможности. Это значит, что, инвестируя в цифровые компетенции своих сотрудников, компании фактически инвестируют в себя - и этот тренд сейчас актуален как никогда.

Но чтобы сделать обучение эффективным, нужно предоставить сотрудникам доступ к актуальному онлайн-контенту. Помимо внутренних онлайн-ресурсов у Microsoft есть и программы, доступные всем: например, Microsoft Learn - проект для обучения IT-специалистов. Бесплатная интерактивная платформа предлагает курсы по разным продуктам компании.

Уже второй год действует AI Business School - бесплатные онлайн-курсы для стратегического внедрения ИИ в организациях. Программа разработана совместно с INSEAD, французской бизнес-школой, специально для топ-менеджеров, которые модернизируют бизнес с помощью искусственного интеллекта.

Изменения экономических реалий, вызванных коронавирусом, стали одними из самых серьезных в этом веке. Однако, как и часто бывает в подобных ситуациях, это заставило бизнес по-новому взглянуть на протекающие процессы последних лет, ускорило их, обнажив суть. К каким последствиям конкретно все это приведет, пока не знают даже самые прозорливые аналитики. Однако то, что цифровые технологии, а главное - умение с ними обращаться, окончательно стали главным столпом современной бизнес-реальности - это почти что свершившийся факт.