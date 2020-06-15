Нижегородские власти направят 100 млн рублей на поддержку предприятий народных промыслов

ТАСС, 15 июня. Власти Нижегородской области выделят 100 млн рублей на поддержку предприятий, которые работают в сфере народных художественных промыслов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В мае правительство России включило производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Ранее с такой инициативой обратилось правительство Нижегородской области.

"Мы приняли решение выделить более 100 млн рублей на поддержку региональных предприятий народных художественных промыслов. Благодаря этому предприятия смогут направить ресурсы на первоочередные задачи, выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, более 9 млн рублей получила компания "Хохломская роспись", за счет этих средств будут возмещены расходы по заработной плате и оплате коммунальных платежей. Заявки от других предприятий находятся на рассмотрении.

Нижегородская область занимает лидирующую позицию среди регионов России по числу сохраненных народных художественных промыслов. 22 предприятия, работающих в этой сфере, относятся к значимым. Некоторые из них во время пандемии перепрофилировали свою деятельность под производство средств индивидуальной защиты.

К числу НХП, которые сохранены в регионе, относятся, например, балахнинское кружевоплетение, варнавинская резьба по кости, городецкая золотая вышивка, роспись и резьба по дереву и другие. Предприятия "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" были включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Кроме того, десять региональных предприятий НХП вошли в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.