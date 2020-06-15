Mail.ru восстановил работу почтового сервиса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Mail.ru Group устранил неполадки почтового сервиса, он работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Ранее российские пользователи Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Так, согласно данным сервиса Downdetector на 13:00 мск, более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть - сайта Mail.ru.

"Работа сервиса восстановлена, пользовательские данные не пострадали, почта работает в штатном режиме", - отметили в компании.