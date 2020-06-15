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Путин считает, что рост безработицы не так драматичен, как в других странах

При этом президент призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в других странах, однако призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.

"Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%", - констатировал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что в РФ до начала пандемии коронавируса уровень безработицы составлял порядка 4,5%, а сейчас составляет "в районе шести". "Поэтому она [безработица] все-таки растет у нас, нужно обратить внимание", - указал Путин, выслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова.

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