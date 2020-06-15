Минфин подготовит еще один законопроект об оптимизации госзакупок

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует подготовить еще один законопроект об оптимизации государственных закупок. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Лавров в ходе выступления на Всероссийской онлайн-конференции "Госзаказ. Новая реальность".

"Работа не останавливается. То есть у нас будет еще один большой комплексный законопроект - не такой масштабный, как подготовленный к настоящему времени, но решающий те вопросы, которые не удастся решить в этом законопроекте", - сказал Лавров.

По его словам, в очередной законопроект планируется включить положения о нормировании в госзакупках. "Эта тема (нормирование в госзакупках, - прим. ТАСС) оказалось несколько сложнее, чем нам казалось, - в нее включено большое количество подзаконных актов. Поэтому предложили сейчас на этом вопросе не останавливаться и перенести его решение на следующий этап", - добавил Лавров.

Ранее Минфин РФ завершил подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок и внес его в правительство РФ. Разработанный Минфином в феврале 2020 года законопроект был доработан во исполнение дополнительных поручений по вопросам в сфере строительства, а также в части предоставления субъектами малого предпринимательства для обеспечения заявок и контрактов независимых гарантий, выданных региональными гарантийными организациями.

Законопроект учитывает отдельные предложения, поступившие при его разработке в том числе от Минобороны, Минтранса, ФАС, Казначейства, госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", а также правительств Москвы и Московской области.