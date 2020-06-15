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"Газпром" начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ

Стороны находятся в процессе согласования кандидатуры председателя арбитражного трибунала

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.

"10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа. 11 февраля 2020 года был получен ответ на уведомление от представителей ENI S.p.A", - отмечается в материалах "Газпрома".

В настоящий момент стороны находятся в процессе согласования кандидатуры председателя арбитражного трибунала, который будет рассматривать спор.

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