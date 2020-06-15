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Пандемия коронавируса нового типа

Путин рассчитывает, что авиаперевозчики почувствуют эффект от развития внутреннего туризма

При этом президент с пониманием отнесся к их жалобам из-за убытков в связи с прекращением международных рейсов

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что с развитием внутреннего туризма авиаперевозчики, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут ощутить экономический эффект. Такую точку зрения он высказал на совещании по реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал экономически", - пообещал Путин.

Президент выразил надежду, что авиационная отрасль почувствует это, как только внутренний туризм начнет восстанавливаться. При этом Путин с пониманием отнесся к сетованиям авиаперевозчиков, которые несут убытки из-за прекращения международных рейсов. "Многие иностранные государства, вы знаете, не открываются. Они до сих пор с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать, когда там Шенген откроется", - заметил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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