Путин сравнил поддержку бизнеса при пандемии с мобилизацией промышленности в годы войны

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Власти России не могли провалить организацию поддержки бизнеса в условиях пандемии, имея пример эффективной и масштабной мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны. Подобную параллель провел в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Выступавший на совещании по видеосвязи из Калининграда директор местного спортивного клуба "Альбатрос" Сергей Беланов выразил восхищение тем, как в кратчайшие сроки после начала эпидемии были развернуты масштабные программы поддержки бизнеса.

Путин в ответ заметил: "Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и сходу, в поле, запустили производство, и уже танки поставляли на фронт". "Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это (меры поддержки - прим. ТАСС) сделать и работать еще лучше", - сказал глава государства.

Он при этом поблагодарил бизнесмена за подобную оценку работы властей. "Мне это очень приятно слышать", - сказал Путин. Он выразил надежду, что "поэтапно, и как можно быстрее, в соответствии, конечно, с рекомендациями санитарных врачей, и спортивные клубы будут работать в полном режиме и без всяких ограничений". "Встанете на ноги, все будет нормально", - заключил президент, обращаясь к директору калининградского спортклуба.