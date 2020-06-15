Около 36 тыс. организаций Москвы смогут получить экономическую поддержку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. организаций смогут воспользоваться мерами поддержки бизнеса, которые приняли в Москве во время режима повышенной готовности. Об этом сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире радиостанции Business FM .

"Теми мерами поддержки, которые мы приняли на уровне города, могут воспользоваться порядка 36 тыс. организаций. В этих организациях работают около 800 тыс. человек", - сказал Ефимов.

Также власти Москвы уверены, что в городе с 16 июня сможет открыться "абсолютное большинство" летних веранд.

"Если говорить про открытие, все ли [летние веранды в кафе и ресторанах] откроются, то, по нашим предварительным оценкам, откроются абсолютное большинство", - сказал Ефимов.

Он добавил, что всего в Москве насчитывается около 3 тыс. летних веранд, которые с 1 июня имели возможность подготовиться к открытию.

Восстановление экономики

Больше года может потребоваться на полное восстановление экономики Москвы, сообщил Владимир Ефимов.

"Если говорить о полноценном [возвращении] в нормальное русло и восстановление экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период (потому что помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы видим изменения на мировом рынке, связанные с изменением цен на нефтепродукты и сокращением потребления нефтепродуктов), думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года. Это связано не исключительно с пандемией коронавируса, от этого мы отойдем быстро, а со структурными изменениями экономики, в том числе мировой экономики", - сказал Ефимов, отвечая на вопрос о сроках восстановления экономики Москвы после пандемии.

О ситуации

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса в этот период. Их основная цель - помочь бизнесменам сохранить рабочие места. Ранее мэр столицы Сергей Собянин создал оперативный штаб по поддержке экономики города. В числе ключевых задач штаба - мониторинг ситуации на столичных предприятиях, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб помогает компаниям договариваться с банками и участвует в восстановлении цепочек поставок и сбыта.