"Уральские авиалинии" потеряли 94% объема перевозок из-за пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за пандемии коронавируса потеряла 94% объема перевозок, сообщил в понедельник генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия-24".

"Потери очень большие. В мае месяце мы потеряли 94% объема перевозок. Ситуация критическая", - сказал он.

Скуратов доложил президенту, что "Уральские авиалинии" воспользовались мерами поддержки бизнеса, в том числе открыли две кредитные линии в "Сбербанке" на общую сумму в 3,4 млрд рублей Первый транш в размере 130 млн рублей компанией уже получен. Кредитная линия на выплату заработных плат была открыта в банке ВТБ - на 400 млн рублей (деньги компания ожидает получить в июне-июле 2020 года). Также "Уральские авиалинии" получили 300 млн рублей государственных субсидий из 23,4 млрд рублей, выделенных правительством на поддержку российских авиакомпаний.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году они перевезли более 9,5 млн пассажиров.