НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет.

"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить, в ближайшее время принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно в развитие уже реализованных программ", - указал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальных сфер.

Для примера он привел ситуацию, сложившуюся у работающих пенсионеров. "Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают, это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются", - констатировал Путин. Он считает, что "надо подумать над этим". "Прошу правительство представить предложения", - поручил Путин.

"Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение, так, как в большинстве случаев до сих пор удавалось сделать", - потребовал глава государства.

Он также обратился к правительству РФ и региональным властям: "Реализация мер поддержки должна оставаться под вашим постоянным контролем".

Путин поручил правительству "обстоятельно проработать" предложения и идеи, прозвучавшие на нынешнем совещании. "Если действительно сбой какой-то [в выполнении ранее принятых мер поддержки] происходит, надо донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики", - отметил президент. Он уверен: "Они [новые меры поддержки] будут необходимы, потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни".

Долгосрочные планы развития экономики

Президент также призвал не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны. Как отметил он на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, несмотря на то, что в настоящее время основной акцент власти РФ делают на реализации мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, "нельзя снижать внимание к текущей работе, тем более, к решению стратегических задач, к реализации планов и национальных проектов".

"Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Эти вопросы долгосрочной повестки мы отдельно обсудим. С учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года", - сказал Путин.

В целом, по его словам, работа по восстановлению экономики "идет достаточно ритмично".