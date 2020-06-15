СМИ: Lockheed Martin может снизить объемы поставок истребителей F-35 из-за пандемии

ТАСС, 15 июня. Американский оборонный концерн Lockheed Martin впервые может снизить объемы поставок истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщил профильный журнал Aviation Week & Space Technology.

Согласно данным издания, компания планирует поставить в 2020 году от 117 до 124 единиц боевых самолетов семейства F-35, что меньше объемов поставок предыдущего года (134 машины). Начиная с 2009 года поставки F-35 увеличивались каждый год и достигли пика в 2019 году. Если Lockheed Martin не сможет восстановить объемы производства, то число поставленных F-35 сократится впервые в истории всей программы Lightning II, отмечает журнал.

По данным издания, сборочная линия Lockheed Martin в городе Форт-Уорт (штат Техас) достаточно серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. В частности, один из сотрудников предприятия умер.

Отмечается, что первоначальные производственные планы предполагали поставку 141 единицы F-35 в 2020 году. Согласно официальному прогнозу Lockheed Martin, объемы выручки корпорации за текущий год сократятся с $64 млрд до $62,25 млрд.

Издание также отметило, что в 2020 году ожидался резкий рост закупок F-35. Изначально предполагалось, что программа F-35 получит существенный импульс в текущем году. Однако пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на цепочку поставщиков Lockheed Martin, сообщил журнал.