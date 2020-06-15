"Газпром" в I квартале на 10% снизил поставки газа российским потребителям

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" по итогам I квартала 2020 года реализовал российским потребителям 86,78 млрд куб. м газа, что на 10% ниже, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

"В 2019 году и I квартале 2020 года ПАО "Газпром" (головная компания) реализовало потребителям России 265,905 млрд и 86,779 млрд куб. м природного газа соответственно", - отмечается в материалах компании.

Также в I квартале этого года "Газпром" реализовал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 4,09 млрд куб. м газа.