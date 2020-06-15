{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" в I квартале на 10% снизил поставки газа российским потребителям

Компания реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 4,09 млрд куб. м газа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" по итогам I квартала 2020 года реализовал российским потребителям 86,78 млрд куб. м газа, что на 10% ниже, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

"В 2019 году и I квартале 2020 года ПАО "Газпром" (головная компания) реализовало потребителям России 265,905 млрд и 86,779 млрд куб. м природного газа соответственно", - отмечается в материалах компании.

Также в I квартале этого года "Газпром" реализовал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 4,09 млрд куб. м газа.

Теги
Россия
Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Нефть сорта WTI торговалась на уровне $36,58
Читать полностью