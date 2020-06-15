Первый в мире энергоблок поколения "3+" Нововоронежской АЭС остановили на плановый ремонт

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Энергоблок № 6 Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС), который является первым в мире инновационным энергоблоком поколения "3+", остановили на планово-предупредительный ремонт. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте НВАЭС.

"Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС остановлен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Специалисты выполнят ремонтные работы разного уровня на реакторе (с частичной перегрузкой активной зоны), а также на четырех главных циркуляционных насосах и четырех парогенераторах. Также будет осуществлен ремонт турбины и турбогенератора", - говорится в сообщении НВАЭС.

По данным НВАЭС, все остальные ее энергоблоки № 4, № 5 и № 7 работают в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет, радиационный фон в норме.

Энергоблок № 6 НВАЭС стал первым в мире инновационным энергоблоком поколения "3+", его запустили осенью 2016 года. Энергоблоки поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением) по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения обладают рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Мощность реакторной установки увеличена на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).