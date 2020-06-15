Законопроект о новом механизме поддержки стартапов внесен в Госдуму

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о конвертируемом займе, позволяющем поддержать стартапы. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Договор конвертируемого займа по своей природе является договором займа, который предоставляется на финансирование проекта на его первоначальном этапе. Компания привлекает заем у инвестора с условием, что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо передаст инвестору долю в капитале (акции или доли). Чаще всего право выбора того или иного способа исполнения обязательства предоставляется кредитору. Для инвесторов конвертируемый заем выгоден тем, что он не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект его инициаторами без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах развития компании или в направлении развития, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа", - отмечается в пояснительной записке.

Как уточнили журналистам в комитете по финансовому рынку Госдумы, вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал инвестор дает деньги в долг стартапу. В обмен стартап соглашается, что при наступлении определенных условий - следующий раунд инвестиций с приходом нового инвестора, выполнение определенных операционных количественных показателей эффективности и прочего - этот долг может конвертироваться в акции и/или долю в уставном капитале. При этом так как инвестор понес дополнительные риски, дав деньги на начальной стадии, он может получить акции/доли со скидкой, по сравнению с рыночными условиями входа в капитал. Если условия конвертации не наступают, то стартап возвращает полученный заем.

"Используя такой инструмент, основатель российской компании может получить инвестиции за короткий срок, привлечь финансирование по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получит гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании", - прокомментировал инициативу Анатолий Аксаков, выступивший в качестве одного из авторов законопроекта.

В качестве эксперта при разработке этого законопроекта выступил Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ).

"Конвертируемый заем - один из самых ожидаемых инвесторами инструментов финансирования в технологические компании. Считаем, что мера поможет поддержать бизнес, особенно в наступающее пост-кризисное время, ускорит процесс инвестирования в компании и стимулирует интерес частного бизнеса в поддержке стартапов", - прокомментировал ТАСС директор фонда Кирилл Варламов.

Предполагается, что появление в законодательстве РФ такого механизма инвестиций, как конвертируемый заем, будет стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты на стадии роста.