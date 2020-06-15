Мантуров: Кубань имеет перспективы не только в АПК, но и в тяжелой промышленности

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Краснодарский край создал необходимые условия для развития не только предприятий АПК, с которым его традиционно ассоциируют, но и тяжелой промышленности. Об этом заявил в понедельник журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после совещания по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре.

"Мы не должны воспринимать Краснодарский край только как аграрный регион. Есть все возможности, основа для того, чтобы это был индустриальный регион, входил в лидеры индустриального развития страны: <...> это меньше затрат для того, чтобы топить, более комфортные условия для строительства, для этого есть образовательная составляющая - это значит, и человеческий капитал, который обеспечит работу создаваемых мощностей", - сказал Мантуров.

Он отметил, что буквально за два с половиной года на Кубани созданы индустриальные парки, в том числе благодаря мерам господдержки. Восстановлен пришедший в упадок после развала Советского Союза завод имени Седина, который был одним из лидеров станкостроительной отрасли страны.

"Нам всем хотелось бы, чтобы снова пошло развитие промышленности [на Кубани]. <...> Станкостроение - это долгие деньги, и надо понимать ,что в этом случае дополнительные источники развития и модернизации промышленности - серьезная поддержка государства. Они должна быть для современного высокотехнологичного станкостроения", - подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.