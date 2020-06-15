Структура Росатома получила разрешение на строительства ветропарка в Ростовской области

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "ВетроОГК" (входит в "Новавинд", дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики) получила разрешение на строительство Марченковской ветроэлектростанции в Ростовской области, что позволило начать подготовительные работы к строительству автодорог и фундаментов. Об этом говорится в сообщении "Новавинда".

"Благодаря полученному разрешению на площадке начаты подготовительные работы к строительству автомобильных дорог и фундаментов. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ, поставка оборудования и компонентов ветроустановок. При этом основные критические компоненты ветроустановок производятся на нашем заводе в городе Волгодонске Ростовской области, что позволит значительно упростить их логистику на площадку", - цитирует пресс-служба "Новавинд" генерального директора компании Александра Корчагина.

Марченковская ветроэлектростанция будет располагаться в Зимниковском районе и состоять из 48 ветроэнергетический установок общей мощностью 120 МВт.

Всего до 2023 г. предприятиям в контуре управления "Новавинд" предстоит построить ветроэлектростанции суммарной мощностью 1 ГВт.