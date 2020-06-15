РЖД назначат на 19-21 июня три дополнительные пары "Сапсанов"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РЖД временно назначат на 19-21 июня три дополнительные пары поездов "Сапсан", говорится в сообщении компании.

Такое решение связано с постепенным снятием режима ограничений регионами РФ и растущим спросом на путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, отметили в РЖД.

РЖД ранее сообщали, что в конце июня вернут в расписание 35 поездов дальнего следования, отмененные на фоне падения спроса в пандемию коронавируса. Курсировать начнут, в том числе ранее отмененные "Сапсаны" и поезда на курорты Черноморского побережья. При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено.